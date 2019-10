¡No lo olvidó! La respuesta de Figo a Ronaldo después de dos años

Luis Figo y su esposa Helene Svendin fueron invitados al programa 'El Hormiguero', que conduce Pablo Motos. Durante la entrevista tuvieron la oportunidad para hablar de varios temas, y recordaron la palabras que dijo Ronaldo Nazario sobre la mujer del portugués hace algún tiempo.

El exjugador de Real Madrid y la modelo sueca hoy son protagonistas de varias campañas publicitarias, y durante el dialogo con el periodista Motos no dudaron en hablar del divertido comentario que hizo el brasileño sobre Svendin, en el que le respondía a Florentino Pérez una recomendación para no salir tanto en las noches, y se quedará en casa como el portugués.



Ante estas palabras del presidente del club blanco, Ronaldo respondió de una manera muy particular. "Si yo tuviera la mujer de Figo me quedaría en casa todas las noches", dijo la leyenda brasileña.

Sobre este comentario Figo contó de la manera más tranquila que no le molestaba, pues entendía que Ronaldo lo decía en broma y recalcó la gran amistad que lleva con el campeón del mundo en 1994 y 2002. Además, aprovechó para contar que no era tan 'jucioso' como creía Florentino Pérez.



"Ya lo sabía, porque lo había comentado en el vestuario. Pero a 'Roni' lo perdono porque siempre está bromeando. Lo que no sabe es que yo salía de casa cuando mi mujer estaba dormida", dijo el exjugador de Barcelona entre risas.

No obstante, Luis Figo también tuvo palabras de elogio para su esposo definiendola como "elegante, sensible, guapa, una gran madre y lo más importante, es una muy buena persona".