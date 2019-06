Hermana de Neymar entra en la polémica y lo defiende de las críticas

Neymar ha sido acusado por violación y las autoridades brasileñas están investigando al jugador. La situación no es nada fácil para el futbolistas, sin embargo, Rafaella Santos (hermana de Neymar), salió en defensa del '10' por medio de sus redes sociales.

La joven expresó su opinión sobre lo que está viviendo su hermano y su familia por las graves acusaciones en su contra: “Como todo el mundo sabe yo nunca utilizo las redes sociales para mostrar mi opinión, normalmente dejo que el silencio hable por mí. Esta es una situación diferente, para mi familia está siendo muy duro”.



Rafaella se pronuncio en contra de la mujer que acusó a Neymar: “espero que puedas dormir por las noches y que tu conciencia pueda estar tranquila. No te deseo el mal, no te deseo lo mismo. Espero que Dios te perdone, de corazón, y que consigas encontrar la paz después de todo lo que has hecho”.



Luego, la hermana del jugador terminó con lo siguiente: “Todo el mundo que conoce a mi hermano sabe que nunca haría eso. Mi hermano es de las personas que más me protegen en el mundo. Quien tiene un hermano, lo sabe... Es horrible”.



Por el momento, Neymar se encuentra concentrado con la selección de Brasil que se prepara para ser la anfitriona de la Copa América 2019.