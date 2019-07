Curiosa imagen que retumba en Argentina: el Messi más ‘maradoniano’

Lionel Messi terminó enamorando a los argentinos después de su papel en la Copa América 2019. No ganó el ansiado título con la selección de mayores de Argentina, apenas convirtió un gol -de penalti- y asistió una sola vez; además, esta vez no llegó a la final, cuando venía de dos consecutivas en el certamen, si no que terminó tercero. Sin embargo, en su país lo terminaron adorando, pues por fin encontraron al capitán que todos querían.

A la ‘Pulga’ le criticaban que no cantaba el himno argentino, y en Brasil lo cantó antes de cada juego y con la mano en el corazón. Tildaban al ‘10’ de ‘pecho frío’, pero se encaró con sus rivales, no le huyó a ninguna confrontación e incluso terminó expulsado en el partido por el tercer puesto. Y también odiaban que Messi no fuera polémico y escapara de versiones fuertes ante la prensa: pues esta vez se pasó de la raya y acusó a la Conmebol de corrupción, sin importarle una posible sanción, además de asegurar que la Copa estaba armada para que la ganara Brasil… ¡Ah! Y no se presentó a la premiación del tercer lugar.

Sin duda, a Messi empezaron a compararlo con Maradona. Aunque no por el talento, sino porque por fin lo vieron con el picante que distinguía al ‘Pelusa’ en sus mejores épocas.



Así, el reconocido artista gráfico, Gonzalo Rodríguez, publicó una imagen que representa al Messi más ‘maradoniano’. Y claro, la ilustración se hizo viral en Argentina.