¡Eternos! Lothar Matthäus, Carlos Valderrama y un recuerdo imborrable

Han pasado casi 30 años desde el partido que se jugó en San Siro, escenario que vería uno de los grandes hitos del fútbol colombiano tras el empate 1-1 de la Selección Colombia contra los teutones, y que sigue emocionando a los aficionados de la Tricolor. Lothar Matthäus recordó aquel día con una foto que compartió a través de su cuenta de Twitter.



La Copa del Mundo de Italia 1990, exactamente el 19 de junio, será una fecha que quedará marcada para siempre en la memoria de los colombianos. Ese día la el combinado consiguió un agónico empate ante la favorita al título, Alemania, con gol Freddy Rincón tras una excelente jugada del conjunto colombiano que cobró sentido con un magistral pase de Carlos 'El Pibe' Valderrama.



Matthäus, legendario capitán de los tetracampeones del mundo, publicó una foto durante el saludo de capitanes de aquel partido con un mensaje que decía "Friendly Friday".



Friendly Friday ✌️

(Source: picture alliance / dpa) pic.twitter.com/RpLcGLtHUI — Lothar Matthäus (@LMatthaeus10) September 20, 2019

Cabe recordar, que durante su visita a Colombia en 2017, Lothar Matthäus recoció en dialogo con la 'Revista Bocas' que aquel partido no tenía mayor importancia para ellos, y por eso no fueron con todo contra los colombianos."Para nosotros no era un partido importante, ya estábamos clasificados y no nos preocupaba mucho Colombia. Tanto que salimos un 5 % menos concentrados que en los juegos anteriores y la prueba de esto fue el gol de Rincón, porque marcarle a cualquier equipo alemán en el minuto noventa es muy difícil", reconoció.



Sin embargo, también reconoció que aquel partido fue un punto de quiebre para ganar aquella Copa del Mundo, debido a su alta exigencia, dando a entender cuanto sufrió el equipo alemán en aquel partido. "Fue gracias a Colombia que nos dimos cuenta de que si queríamos ser campeones no podíamos soltar el acelerador ni un segundo, teníamos que estar al ciento por ciento hasta el pitazo final", reveló el excapitán de la selección de Alemania.