¡Maradona en la cama! Las más íntimas confesiones sexuales del astro

Diego Maradona es inagotable. Cada vez que habla causa una revolución, bien sea sobre Messi, Argentina, o Boca o sobre su propia vida íntima, que al parecer es todavía una caja de sorpresas.

El astro concedió una entrevista al programa Líbero, de TyC Sports, y literalmente lo contestó todo: pasó por Gimnasia y Boca, volvió a criticar a Riquelme, lamentó que la pobreza de su barrio de infancia siga intacta y hasta contó que si pudiera le gustaría ser Charly García por un día.



Maradona cofnesó que muchas veces fue a entrenar sin dormir ("puff, varias veces", dijo) y hasta reveló que se vio obligado a creer en los ovnis: "Una vez, con unas copas de más, falté a casa tres días. Llegué y dije me habían llevado los ovnis. ‘Me llevaron, no te puedo contar’, dije".



Pero cuando más se encendió fue cuando habló, sin tapujos, de sexo. Aquí repasamos sus mejores respuestas:



¿Mañanero o de noche?



“Mañanero me encanta. Te levantás con una fuerza después... A la noche si tomé una copa te quedás medio dormiducho y no sentís lo mismo que al otro día”.



¿Cada cuánto?



“Tres veces por día”



¿Posición preferida en la cama?



“En cuatro”



¿A qué edad debutaste?



“A los 13 años, en Juan B. Justo y Corrientes, en un subsuelo, con una señora mayor. Yo estaba arriba y ella leyendo un diario”.



¿El lugar más exótico donde hiciste el amor?



“En la Polinesia”



Sexo post partido, ¿sí o no?



“Sí, ¿por qué no?”



¿Rubias o morochas?



“Rubias”.