Jugador de América, más fanático de Toy Story que Woody: su colección

View this post on Instagram

Ansioso quien? 🤔 No soy muy fanático, tranqui 🙈 🚀comando estelar 🤣 #toystory #juguetes #fansdetoystory #eresunjuguete #toystory4 #toystoryaddict #toystoryshop #toystoryland #pixar #buzz #woddy #hayunaserpienteenmibota #yosoytuamigofiel #estrenotoystory4 #