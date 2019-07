Maxi López por fin se defiende: palazos a Wanda por su tensa relación

Maxi López no acostumbra a decir mucho de la tensa relación que vive con Wanda Nara, pero este fin de semana se destapó en el programa ‘Podemos Hablar’ y allí contó todo sobre su expareja, sus hijos y Mauro Icardi.



El jugador argentino, quien actualmente está en Vasco da Gama de Brasil, habló de su vida privada y explicó cómo afronta la imposibilidad de ver a sus hijos constantemente y hasta de no poder compartir con ellos.

"Cuando una persona trata a través de los más chicos de hacer daño a otra persona me parece que no está bueno. No por mí, yo lo puedo manejar. Pero los chicos quedan en una situación que no está bueno"



"Me ha pasado mil veces que me pregunten 'Papá, ¿por qué no viniste al partido?'. Y papá fue al partido, pero no te pudo ver. O '¿por qué no me llamaste?'. Y papá te llamó...".



"En el último año los vi dos veces a mis hijos. Cuando yo me veo con ellos es como si no hubiese pasado el tiempo, hay un ambiente que está bueno. Pero si yo que soy grande lo sufro, me imagino que ellos también. Pero quizás en algún otro momento va a cambiar".



"Hay un acuerdo firmado por un juez pero nunca se cumple. Me tengo que abocar a la buena predisposición de ella y es por lo que lucho día a día. Ella lo sabe. Mi lucha es para tratar de estar presente porque sé que me estoy perdiendo un momento de la vida de ellos que no va a volver atrás".

"Viajé desde Brasil a Europa dos o tres veces para verlos, de las cuales los vi solamente una. Era complicado tomar un avión de doce horas de Brasil a Italia. Así que ahora voy a tratar de volver a jugar a Europa".



"En cinco años nunca pudimos tener un acuerdo. A veces por ahí no se puede respetar una cosa o la otra, pero vos te acomodás por los nenes. Yo me acomodé siempre para ver a mis chicos. Estando en otras ciudades, tuve que viajar siempre y lo hacía con total placer".



"Siempre es un tema de plata. Cuando tendría que estar yo en semana de vacaciones con ellos, tengo que pagar vacaciones de ella o viajes. Siempre el problema es la plata. A mí me encantaría poder solucionarlo con ella, que no sea todo expuesto. Más que nada porque los chicos están creciendo y saben todas las cosas. Me parece que el tema del dinero es un pretexto".

Maxi también se refirió a cómo es relación con Icardi a quien él acogió cuando estaban en Sampdoria. Fue en ese momento en el que el joven argentino se enamoró de Wanda Nara y terminó rompiendo esa relación.



"Con él pasa lo mismo, tengo el mismo feedback que con Wanda. Muchas veces ha cortado llamadas que yo tengo con mis hijos. Es la misma situación con una persona o con la otra”.



"Cuando te tocan a tus hijos o los utilizan para dar un mensaje no está bueno. Y se lo dije una vez que hablé con él. Le dije que en un futuro iba a ser padre e iba a entender lo que es la situación. Por ahí ahora no lo entendés porque no lo sos, le dije. Pero no está bueno. Obviamente la respuesta fue negativa. Cuando mis hijos vienen utilizados en una situación, me jode y me duele, soy padre y es normal".