El polémico empujón de Mbappé a Neymar: ¿Ya no lo quieren en PSG?

Paris Saint Germain se consagró este sábado como campeón de la Supercopa de Francia, al derrotar 2-1 al Rennes en partido que se disputó en China. Kylian Mbappé y Ángel di María remontaron y le dieron el triunfo al equipo parisino, pues el rival se había adelantado con tanto de Adrien Hunou.

Al final, mientras todos celebraban, las cámaras seguían al brasileño Neymar, quien se entrena con el equipo hace pocos días, y sigue a la espera de definir su situación, pues parece que no se quiere quedar y por eso presiona su salida, posiblemente al Barcelona.



Es así como, al parecer, sus compañeros en el PSG ya se hacen a la idea de que el brasileño no seguirá en París y ya tiene pocos amigos. En medio de los festejos, Neymar recibió un empujón de Kylian Mbappé, la otra gran figura del equipo, que ha causado polémica y rumores en Europa. ¿Ya no lo quieren?