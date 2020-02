Amor propio: el mensaje de Melissa Martínez que comentan en las redes

La belleza de la periodista y presentadora Melissa Martínez salta a la vista desde que hizo su incursión en la prensa deportiva.

Su boda de cuento de hadas y todos sus logros profesionales están ahí para ser admirados pero también, gracias a su honestidad, para darle valor a la lucha diaria que se esconde detrás de cada una de sus hazañas.



Recientemente, ella misma se ha encargado de compartir una imagen que tiene más de 130 mil 'Me gusta' y que tiene directa relación con su apariencia de antes, cuando lucía muy distinta a lo que se conoce hoy.



"He sido todas en una, conozco los extremos (no me gusta ninguno) pero quería recordarles que nadie tiene derecho a señalar, juzgar o dañar por algo tan elemental como tu apariencia ERES MUCHO MÁS. Por si acaso: ahora me siento mejor que nunca, entendí que significa ser feliz", escribió.





Decenas de personas comentaron su imagen y agradecieron el mensaje de autoconfianza en unas redes sociales donde muchos intentan ocultar las fotos del pasado con argumentos sin trascendencia.



Melissa Martínez evidentemente pasa por un gran momento y aprovecha su exposición para hablar de otras cosas distintas a la belleza física: