La pelea es peleando: modelo acusa a Neymar de humillación y maltrato

La modelo brasileña Najila Trindade afirmó este miércoles que Neymar publicó sus fotos íntimas para "vengarse" y "humillarla" públicamente tras presentar ella la denuncia en la que acusó de violación al delantero del París Saint-Germain y que fue archivada por falta de pruebas.

Trindade prestó declaración este miércoles en una comisaría de Río de Janeiro para responder en otra pieza separada del caso, en el que se investiga a la estrella de la selección brasileña por divulgar en las redes sociales conversaciones y fotos privadas que intercambió con ella para defenderse de las sospechas de violación.



"Fue un delito obvio que cometió, de exposición, para humillarme, para vengarse", dijo la modelo a los periodistas a la salida de su interrogatorio con la Policía que se prolongó durante cerca de 40 minutos. Según ella, en ningún momento "autorizó" la divulgación de esos mensajes" y "jamás imaginó" que Neymar "fuera capaz de hacer una cosa así".



La investigación se inició en junio pasado a partir de un video que Neymar divulgó en sus distintos perfiles de redes sociales en el que admitió que mantuvo relaciones consentidas y negó tajantemente que hubiera cometido un delito de violación.



Para probar su inocencia, publicó todo el hilo de conversaciones que mantuvo con Trindade, incluyendo fotografías íntimas de ella. Los abogados de Neymar sostienen que no fue el jugador el que publicó en las redes sociales los mensajes con la modelo, y que en realidad fue uno de sus asesores. La divulgación de ese video se produjo pocas horas después de que se diera a conocer la denuncia que presentó la modelo contra Neymar en la que le acusó de haberla violado en un hotel de París el pasado 15 de mayo.







La querella fue archivada el mes pasado por la Justicia brasileña, a petición de la Fiscalía, que alegó falta de pruebas y algunas contradicciones en la versión de la supuesta víctima.



De hecho, la Policía Civil del estado de Sao Paulo presentó en la víspera contra Trindade una acusación formal ante la Justicia por falsa denuncia y extorsión. Sobre esta denuncia en su contra, la modelo comentó que "no hay pruebas" y subrayó que sufre los "prejuicios por el hecho de ser mujer".



"No hay respeto, fui maltratada, humillada. Hoy entiendo por qué las mujeres se callan. Es bastante difícil. Estoy siendo muy fuerte, porque es algo que me duele, como mujer, como madre y como hija", expresó a los periodistas.



Asimismo, aseguró que "no tiene vida" desde que se vio envuelta en este escándalo y que está intentando reequilibrarse emocionalmente. "Solo estoy preocupada en cuidarme, en estar bien emocional y físicamente, en cuidar a mi hijo, pues mi familia está muy afectada", añadió.