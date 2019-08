¡Mourinho sin equipo! El entrenador rompe en llanto sorpresivamente

El entrenador multicampeón en diversas ligas de Europa, José Mourinho, dejó de ser el técnico de los ‘red devils’ desde diciembre del año 2018, y desde entonces no ha sido contratado por ningún equipo, a pesar de que ha sido relacionado con varios equipos no ha fichado por ninguno. Dejó claro que quiere dirigir lo más pronto posible.



Este sábado, se hizo viral un video en el que el técnico portugués rompe en llanto en plena entrevista, sorprendiendo a propios y extraños, pues muy pocas veces se le ha visto descompuesto o conmovido de algún modo.



“Desde el momento en que comencé en el fútbol profesional, tuve un clic. Desde entonces hasta ahora han pasado cosas serias, sin parar. Ahora que ha parado, en lugar de disfrutarlo, realmente no puedo. Lo echo de menos”, dijo el ex técnico del Real Madrid a ‘La Gazzetta dello Sport” mientras intentaba contener las lágrimas.



‘Mou’ también contó que está aprendiendo alemán, preparándose para cualquier reto que pueda llegar: “Estoy estudiando alemán. No sabía este idioma. Hablo inglés, español, portugués, francés e italiano. No excluyo nada, ni siquiera Alemania”, cerró afirmando que no le disgustaría dirigir en la liga del país teutón.