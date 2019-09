¿Se llevaban mal? Mourinho no se guarda nada y habla de Cristiano 

José Mourinho, en dialogo con el canal '11' de la televisión portuguesa, no ha dudado en elogiar a Cristiano Ronaldo tras las cuatro anotaciones que consiguió el jugador portugués contra Lituania, en un partido válido por las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020. Después de la salida del entrenador de entrenador de Real Madrid, mucho se habló de lo mal que terminó la relación entre jugador y técnico.

Cristiano fue dirigido por Mou desde el 2010 al 2013, época en la que el conjunto blanco no logró su objetivo de ganar la Champions League, pero se vieron los mejores años de 'CR7'. Sin embargo, mucho se habló de lo mal que terminó la relación entre dos grandes personajes del fútbol mundial, y es por eso que sorprenden tantos elogios del entrenador hacia el astro Portugués.



Al ser cuestionado sobre el nivel actual de Ronaldo, Mourinho fue enfático en que no le sorprende ya que conoce muy bien la mentalidad ganadora del jugador. "Cristiano es un fenómeno. Es alguien que sólo piensa en ganar y hacer más y mejor. Por lo tanto, lo que él hace no me sorprende para nada", aseguró.

El exentrenador de Manchester United no pudo evitar hacer una de sus acostumbradas intervenciones, dejando un frase a enmarcar después de asegurar que Cristiano es 'un caso de estudio'.



"Lo que él hace no me sorprende. A sus 34 años, es un jugador top, militando en un equipo top, con ambiciones top. No me sorprende porque, en términos genéticos, es un caso de estudio y en cuanto a mentalidad también", dijó el campeón de Champions League con Inter de Milán.

Además, no se contuvo de opinar de vigencia física y que a una edad avanzada para un futbolista siga entando al más alto nivel, asegurando que el jugador de la Juventus marcará goles hasta los 50 años. "Yo creo que, cuando Cristiano tenga 50 años, estará en casa y Fifa lo invitará para un partido de leyendas y él jugará el partido y marcará un gol. Será así", dijó.

Actualmente, José Mourinho se encuentra sin equipo y sigue en la búsqueda de un club para continuar con su exitosa carrera. Por su parte, Cristiano Ronaldo se reincorporará a Juventus para seguir en la búsqueda de los objetivos del conjunto de Turín.