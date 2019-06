Revelan otro antecedente de denunciante de Neymar: apuñaló a exmarido

El pasado de Najila Trindade, la mujer que acusa a Neymar de haber abusado de ella durante un encuentro en París, se ha ido conociendo a medida que crece el escándalo contra el ídolo brasileño.

Este fin de semana, el diario Daily Mail reveló que en 2014, ella y su exesposo tuvieron una discusión en su residencia de Sao Paulo, que terminó con él en el hospital por una puñalada.



Según explica el reporte policial, "la modelo estaba en un sofá y cortaba una manzana con un cuchillo" cuando se presentaron los hechos que llevaron a Estivens Alves a ser atendido en un centro médico. Durante la investigación ella alegó que lo hizo en defensa propia, según fuentes citadas por el diario.







Trindade y Alves tienen un hijo de 6 años de edad, la razón de la preocupación del padre en medio del escándalo que involucra a Neymar.



"Lo que pasó entre ella y yo no tienen nada que ver con lo que pasó en París. Tuvimos buenos y malos momentos. Lo importante es la relación que tenemos ahora por nuestro hijo, que además idolatra a Neymar".



"Mi hijo no tiene nada que ver y ha sido maltratado en las redes sociales", lamentó Alves.



Sobre la supuesta violación que sufrió su exesposa, el hombre dijo no tener detalles: "Cuando ella volvió de París no me dijo nada, estaba muy callada. Después solo me dijo que algo había pasado y que debía prepararme por mi hijo. Me enteré de todo después en Internet".



Najila Trindade denunció a Neymar por presunto abuso sexual y la causa avanza en Río de Janeiro. El futbolista niega categóricamente la acusación y asegura que fue víctima de una trampa.