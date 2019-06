Mujer que acusó a Neymar de violación denuncia persecución e insultos

Najila Trindade, la mujer que acusó a Neymar de haber abusado de ella durante un encuentro en París, dijo que la gente la juzga en la calle y que ha sufrido distintas agresiones por denunciar a la estrella del fútbol.

El canal TV Record la entrevistó y ella contó que nadie le cree que fue víctima del futbolista: "La gente me insulta por lo que los medios dicen sobre mí, cada uno tiene una versión de lo que sucedió. Hasta parece que la gente hubiese visto lo que pasó con Neymar", dijo.



La modelo dijo que sufre los efectos del escándalo, dijo que toma medicamentos para controlar la ansiedad y que lo que más lamenta es el daño que la situación le ha causado a su hijo, de 7 años: "En la primera semana fue más difícil, (el niño) tuvo fiebre y lo sintió todo, no lo vi después de todo este huracán y él no quiere venir a Sao Paulo, está traumatizado".



La modelo cambió varias veces de abogado y fue desalojada del apartamento que habitaba tras acumular deudas de arrendamiento por más de 10.000 dólares. Además, la universidad donde estudió también le abrió un proceso por atrasos en los pagos.