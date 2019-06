La denunciante de Neymar, Najila Trindade, y sus millonarias deudas

La identidad de la brasileña que denunció a Neymar por presunto abuso sexual he dejado de ser un misterio.

Globoesporte confirmó que se llama Najila Trindade, que tiene 26 años de edad y que, en el momento de la denuncia, aportó pruebas de la supuesta agresión.



Según el portal UOL Esporte, las imágenes muestran al futbolista en una actitud agresiva contra ella momentos antes de la presunta agresión.



Lo que no se conocía es que la demandante enfrenta problemas legales en Sao Paulo por culpa de millonarias deudas que originaron procesos legales.



Medios brasileños aseguran que la mujer fue condenada el pasado 30 de mayo, tan solo un día antes de presentar su denuncia contra Neymar, a pagar 7.000 dólares por pagos atrasados del alquiler de su apartamento.



Además, tiene un proceso con la Escuela Panamericana de Artes, que la demandó por un deuda de cerca de 1.100 dólares, el cual no tiene todavía una decisión final.



Neymar ha alegado recientemente que la mujer le tendió una trampa y que él y su familia han sido víctimas y no victimarios en este caso.

La justicia brasileña lo investiga por la presunta agresión sexual y por publicar fotos íntimas de la mujer, lo que es considerado un delito en el país.