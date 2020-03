Ni el coronavirus detiene al amor: piden matrimonio en la cuarentena

#Mehadichoquesi Con esta felicidad ha contado el futbolista de Costa de Marfil, Lago Junior, que su pareja se casará con él, aunque la fiesta y todos los preparativos estén marcados por las restriccciones del coronavirus.

El jugador del Mallorca contó que tenía otros planes pero que la situación actual en España obliga a cambiar el método pero no el fondo de su romántica intención:



"Bueno mi amor tenía un plan diferente entre familia, amigos y demás, pero las circunstancias me han obligado cambiar el lugar y la compañia.

Hemos pasado mucho juntos... hemos vivido muchos momentos malos juntos ... pero hemos sabido cambiar ese dolor y sufrimiento por momentos maravillosos, risas , viajes , comidas y una vida juntos como queríamos ... sabia que llegaría este momento en algun punto de mi vida ...sabia que serias tú desde el primer momento en que te vi con esa sonrisa preciosa .. Sabía que algún dia me pondría delante tuya y clavaria la rodilla en el suelo sacando de mi bolsillo un anillo para pedirte MATRIMONIO ...para pedirte que me acompañes el resto de mi vida ..

Aqui lo estoy haciendo realidad, porque es lo que quiero contigo pasar todos y cada uno de mis dias a tu lado y al lado de nuestra hija.

Te amo mi amor".