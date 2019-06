Se acabó el amor y se supo todo: Pamela Anderson dispara contra Rami

La estrella estadounidense de la televisión Pamela Anderson ha anunciado este martes su ruptura con el futbolista francés Adil Rami, a quien acusó de haberle engañado en los últimos años.

A través de un mensaje en las redes sociales, la exportagonista de la serie "Guardianes de la Bahía" asegura que va a irse "inmediatamente" de Francia, adonde se había trasladado a vivir por su relación sentimental con el jugador.



"Me siento timada, pensaba que vivíamos el 'gran amor' (...) Estoy destrozada al haber descubierto en los últimos días que (Adil) llevaba una doble vida", dice la actriz. Anderson agrega que el campeón del mundo francés ha intentado todo lo posible para conseguir la reconciliación, desde mandarle flores y cartas hasta acudir a su hotel, donde la seguridad le impidió la entrada a petición de la intérprete al considerar que "le tenía miedo".



"Me hirió y amenazó a menudo", afirma la estrella de la televisión, que considera que el supuesto compromiso de Rami con la lucha contra la violencia de género, mediante mensajes de vídeo en favor de la prevención, "era solo para mejorar su imagen". "No tiene ningún respeto por las mujeres, aparte de por su madre", agregó.