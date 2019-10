¿Camina la cancha? Guardiola explica porque Lionel Messi no corre

En dialogo con 'Catalunya Radio', Josep Guardiola habló de la polémica que se ha generado en varias ocasiones alrededor de Lionel Messi, y porque este no corre en la cancha igual que el resto de sus compañeros. El entrenador español dio su particular opinión sobre este tema.

Guardiola empezó explicando que todos los jugadores deben esforzarse por igual, sin importar que sean los mejores jugadores del mundo. “Las estrellas necesitan correr como cualquier otra persona, si no el equipo no puede hacer frente", aunque reconoció que a diferencia de lo que ocurre con los más jóvenes, a los más grandes "debes convencerlos de que corran”.

También se aseguró que existen excepciones, y que los jugadores mayores de 30 años deben tener un trato especial al momento de exigirles y que, de algún modo, se les debe convencer.



“A veces, les dices ‘No te haré correr 40 metros como un atleta de 20 años, pero dame una razón para no correr’. Si alguien no corre, pero marca tres goles en cada juego, puedo comprar eso, pero nadie marca tres goles por juego, solo Messi se acerca", dijo el exentrenador de Barcelona.

Sobre si Lionel Messi no corre lo suficiente en el terreno de juego fue muy claro, afirmando que el rosarino no puede tener el mismo despliegue físico que la temporada de su debut, pues ya tiene 32 años y debe gestionar sus esfuerzos para no sufrir lesiones de manera constante.



"En este momento, debes pedirle a Messi que haga un breve esfuerzo. No puede correr por correr, de ninguna manera. Si Leo corriera como corrió en su primera temporada conmigo, se lastimaría cada tres meses. Gestionar leyendas de 30 años o más es lo más difícil para un entrenador", dijo Guardiola sobre el argentino.

Lionel Messi completa 570 minutos en ocho partidos entre la Liga de España y Champions League, en los que ha anotado 5 goles y ha dado cinco asistencias en esta temporada.