La modelo que será mamá tras un encuentro casual con futbolista inglés

La prensa británica se hace eco de una noticia que para nada tiene que ver con temas futbolísticos. Se trata de una famosa 'influencer' quien ha confirmado su embarazo, fruto de un encuentro casual con un jugador británico.

La modelo Lauryn Goodman ha publicado un extenso mensaje en sus redes sociales, en el cual confirma su embarazo y celebra lo que llama "mi pequeño milagro 2020".



El detalle es que el bebé fue producto de una relación casual con un jugador de quien todavía se desconoce su identidad, aunque se asegura que recientemente hizo parte de la Selección de Inglaterra.



"Se dice que la modelo embarazada Lauryn Goodman espera el hijo de un futbolista inglés después de una breve relación secreta, a espaldas de su actual compañera", afirma el diario The Mirror.



Según el medio, la modelo y el futbolista se sorprendieron con la noticia pues ninguno de los dos calificó el encuentro como algo distinto a una aventura. De hecho, ella publicó que sufre de endometriosis, un mal que le ha generado varias molestias adicionales, y que por culpa de eso los médicos le explicaron que no podía concebir bebé naturalmente.



"Finalmente puedo revelar que he logrado quedar embarazada de forma inesperada y natural", escribió. "Me enteré a través de un examen de riñón / vejiga cuando tenía alrededor de 20 semanas y estoy sinceramente muy agradecido por este regalo y no puedo esperar para conocerlo".



Fuentes consultadas por el diario The Sun aseguran que la pareja se conoce hace años, que tienen muchos amigos en común y que, después de su aventura, decidieron cortar y conservar su amistad.



En todo caso, ambos habrían decidido "hacer lo mejor para el bebé", quien nacerá en abril. ¿Quién es el padre? ¿Qué hará la pareja del futbolista ante esta noticia? Pronto lo contará la inquieta prensa británica.