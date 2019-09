Presidente del Barcelona denunció a youtuber en medio del tema Neymar

Aunque parezca insólito, el presidente del Barcelona, Josep María Batomeu, denunció a un youtuber español conocido como 'Auronplay', famoso en su país y latinoamérica, por sus comentarios en redes sociales hace algunos años.

El youtuber escribió relató en un video de 14 minutos y 38 segundos cómo fue la diligencia para recibir la notificación y, con su destacado humor, dio a conocer las razones por las que fue denunciado.

Todo comenzó con la salida de Neymar del equipo, en el mercado previo a la temporada 2017-2018. En aquel momento, la salida del jugador brasileño hacia el PSG fue un acontecimiento futbolístico y, como es usual, 'Auronplay', el youtuber, bromeó en sus redes sociales por este hecho.

En uno de sus mensajes vía Twitter, el joven español escribió "Nobita vamos a por ti", lo que seguramente fue tomado por el dirigente del equipo catalán como una amenaza junto a otros mensajes que fueron adjuntados en la denuncia. Cabe recalcar que 'Nobita', es uno de los apodos con los que se le llama popularmente al presidente del equipo por su supuesto parecido a un personaje animado.

Documento de la denuncia de Bartomeu. Foto: Captura de pantalla

Finalmente, la denuncia no prospero y el youtuber no tuvo que comparecer ante los estrados judiciales por este hecho, aunque sí aprovechó el espacio para mostrar su sarcasmo por este hecho y enviarle un mensaje al dirigente deportivo, quien no pudo llevar de regreso al brasileño en este último mercado de fichajes.

"Bartomeu no te guardo ningún rencor y espero que tú a mí tampoco. Siento que el tema Neymar te haya tanto daño. Fíjate que este verano lo has intentado fichar (risas). Entiendo que lo que es una broma para mí, para ti no lo sea, así que cuando quieras vamos a comer lo que quieras", dijo.