Victoria Beckham y sus explosivas confesiones sobre el sexo con David

Victoria y David Beckham eran celebridades antes de ser marido y mujer y tener una numerosa descendencia. Lo fueron el doble una vez hicieron pública su relación y prácticamente cada detalle de su vida privada, por más insignificante que parezca, es un titular de prensa.

El último lo recordó el diario The Mirror, que ha rescatado las confesiones de la ex integrante del quinteto Spice Girls para salir en auxilio del honor de su marido.



Recientemente se conoció que personas llegadas a su campaña publicitaria en ropa interior para la marca Armani, habría sido necesario, según la prensa británica, rellenar un poco la ropa interior para no dejarlo en evidencia.



Pues Victoria dejó sin argumentos a los críticos: "No solo es apuesto y muy talentoso, sino que además ha sido increíblemente bendecido 'en su piso de abajo".



Y añadió: "Me enorgullece decir que sigo teniendo una muy buena vida sexual con David, él demasiado en términos de proporción".



El medio recuerda que en una antigua entrevista también era muy generosa con el exfutbolista, hoy dedicado a su naciente equipo en la MLS, el Inter Miami.



En su momento, TMI contaba que a él le fascinaba "el gran desayuno" con sus bragas y que en su primera mansión matrimonial, que la prensa británica bautizó como 'Palacio de Beckingham', tenía decoraciones provocativas en cada habitación: "Hay una habitación como el tocador de una tarta, con estampado de leopardo en todas partes y un techo con espejo", dijo en su momento.



Hoy, en cambio, más de 20 años después y con cuatro hijos, el ambiente ha cambiado, en su residencia en Estados Unidos, cambió un poco. "Al final del día tengo mucho trabajo que hacer, ponerme una mascarilla o arreglar mis cejas es todo de lo que soy capaz", comentó.



"Nuestra habitación es bastante virginal y blanca, con una gran cama de roble viejo... Somos más normales de lo que la gente cree", confesó.