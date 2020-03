¿Se le pegó lo de James? Jugador de Real busca a una bella venezolana

Real Madrid es líder de la Liga de España luego de vencer al Barcelona, por lo que esta ha sido una semana tranquila para el cuerpo técnico y los jugadores de ese equipo.

Sin embargo, en el entorno de ese equipo nada puede ser tranquilo y cuando no son los jugadores, son otras personas las que hablan sobre lo que sucede en ese club.

En esta oportunidad fue Oriana Marzoli, una bella venezolana que ya habla con acento español, quien se refirió a un jugador del Real Madrid.

Aunque no quiso revelar el nombre, Marzoli sí señaló que “un futbolista del Real Madrid, muy conocido, aunque no podamos dar su nombre, ha pedido mi número", explicó.

Esta bella modelo tiene casi dos millones de seguidores en Instagram y aunque dijo no era muy seguidora del fútbol, expresó que “este sí que se quién es, porque es muy muy famoso. No veo el fútbol, pero si me lo cruzo sé perfectamente quién es, sé que cara tiene".