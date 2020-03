Estrella escandaliza a Ecuador: investigan posible maltrato a su mujer

Un gran escándalo se ha producido en las últimas horas en Ecuador, pues un habitual convocado en la selección nacional, Renato Ibarra, ha sido protagonista de un confuso hecho, presuntamente relacionado con violencia familiar.

Los principales medios de México se hacen eco de la versión del diario Unomásuno, el cual informó que el futbolista del América fue detenido, junto con otras cinco personas, por una supuesta agresión a su esposa Lucely Chalá, en su domicilio, ubicado en la Colonia Fuentes del Pedregal.



Chalá, de 24 años y quien está embarazada, habría contactado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cuyos efectivos habrían trasladado al jugador a la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. La mujer está ingresada en un hospital por un un riesgo de aborto.



Sin embargo, el futbolista se apresuró a explicar que no fue trasladado a ninguna entidad oficial y que se encuentra colaborando con las autoridad por un presunto "malentendido" que efectivamente involucra a su familia.



"Quiero aclarar algunos rumores respecto a que fui detenido por haber golpeado a mi pareja. Esa información es absolutamente falsa. Me encuentro apoyando a las autoridades debido a un mal entendido en el que lamentablemente está involucrada mi familia", explicó.





"Quiero ser muy claro en que las versiones que nos mencionan tanto a mi pareja y a mi son totalmente falsas, jamás le pondría una mano encima a ninguna mujer, añadió el jugador.



Sin embargo, el periodista Carlos Jiménez asegura que la esposa de Ibarra pidió ayuda a agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y acusó al futbolista de haberla golpeado. La fuente afirma que en un confuso incidente también fueron detenidos el hermano del futbolista, Bayron, su hermana Alexandra, el boxeador Marlon Aguas y Tania Aguas, amigos de la familia. Todos son de nacionalidad ecuatoriana.

AUNQUE lo NIEGUE, @RenatoIbarraM FUE DETENIDO ACUSADO de LESIONES y VIOLENCIA FAMILIAR.

El expediente de @FiscaliaCDMX en contra del jugador del @ClubAmerica es TLP-4/C1-1C/D/00585/03-2020

A su esposa la defendieron los agentes de @SSP_CDMX y se la llevó la ambulancia MX-850-C1 pic.twitter.com/nGLvOL3QQk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 6, 2020



Entre tanto, el entrenador del América, Miguel Herrera, explicó que Ibarra está ausente de la concentración por un tema de salud y no por nada relacionado con una posible detención. Sobre eso dijo que no tiene ningún tipo de información.



“No está concentrado, está lastimado y todavía no se recupera”, se limitó a decir.