Revelan otras duras acusaciones de Najila Trindade a Neymar

La modelo brasileña Najila Trindade, quien acusó a Neymar por violación, habría lanzado unas fuertes acusaciones en contra del futbolista, según lo reveló el canal Record TV: “Es un adicto a las drogas, violento y debería estar preso”, le habría escrito Trindade a su abogado en el intercambio de mensajes durante la recopilación de material acusatorio.

'Record TV' publicó los mensajes que Najila y su abogado intercambiaron antes de que terminaran su relación, luego de diferencias que se presentaron entre ella y el jurista por la forma en la que se debía llevar el caso.



El mensaje más contundente decía: "Me golpeó y me violó, estaba borracho y drogado, él lo dice en sus mensajes. Es un adicto a las drogas, violento y necesita estar preso. No tienen condiciones para estar en la sociedad", le habría escrito Trindade.



Luego de que ella filtrara el video de la supuesta agresión sexual por parte de Neymar, el abogado le escribió que no seguiría con el caso: "La justicia tiene su camino pero si usted la quiere hacer con sus manos lo mejor es que se busque otro abogado". Y eso fue lo que hizo la modelo, quien tiene toda la intención de llevar este caso hasta las últimas consecuencias.