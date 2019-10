Ronaldinho se divirtió en un clásico vallecaucano que terminó 3-3

Ante 17.453 aficionados, Ronaldinho se puso este domingo en el primer tiempo la ‘10’ del América y en el complemento la del Deportivo Cali, para jugar un clásico de glorias, en el segundo partido de despedida del astro brasileño en Colombia y que terminó 3-3.

Durante algunos pasajes hizo gala en el Pascual Guerrero de su magia para esconder el balón, probar taquitos o ensayar con los tiros libres. No hay duda que estar lado de jugadores contemporáneos le ayudó a estar suelto y cómodo en la cancha.



La primera intención de ataque del brasileño fue un remate desde fuera del área tratando de sorprender a Jorge Rayo fuera de su pórtico. En otra se juntó bien con ‘el gato’ Pérez entrando al área, pero no pudo rematar con fuerza.



Después de allí fue el Cali el que asumió la posesión de la pelota, con hombres como Álvaro Domínguez, Giovanni Hernández y Mayer Candelo.

Domínguez, Mauricio Romero y Giovanni tuvieron tres opciones que desperdiciaron, aunque Diego Gómez estuvo atento en los dos disparos verdiblancos.



Romero también probó los reflejos de Jorge Rayo, quien respondió con buena reacción. ‘Dinho’ tuvo una buena aparición entre los centrales del Cali, enganchó, pero cuando remató lo hizo muy englobado.



América hizo cuatro cambios de una, mientras ‘Guigo’ Mafla reemplazó al ‘maestro’ Jairo Arboleda, cuando iban 26 minutos.



El brasileño dejó mano a mano a Henry ‘el Ferry’ Zambrano ante Rayo, pero el disparo del delantero fue atajado por Rayo. El que no perdonó fue Víctor Bonilla a los 29, al recibir gran habilitación por la izquierda de Mayer Candelo para el 1-0.



Sobre los 34, ‘Dinho’ recibió el balón de Héctor Hurtado y ante la permisividad de los volantes azucareros convirtió al palo izquierdo de Rayo. “Dinho, Dinho”… retumbaba con fuerza en las tribunas, mientras los aplausos de verdes y rojos no se hicieron esperar, mientras el astro bailaba samba frente a ellos. Hamilton Ricard encaró a Gómez a los 41 y el guardameta rojo volvió a salvar a su equipo.





En el segundo tiempo, Ronaldinho entró por Álvaro Domínguez en el Cali. Al minuto tuvo una llegada, pero muy suave el disparo a manos de Gómez.



A los 4 se juntó con Mayer Candelo y mandó el balón por encima., ante la marca de Álvaro Aponte. Dos minutos después hizo una pared con Giovanni Hernández, el volante caleño fue derribado por Gómez y provocó una pena máxima que ejecutó bien Ronaldinho para el 2-1. Y otra vez volvió a bailar.



Lamentablemente, cuando iban 19 minutos un aficionado entró a la cancha, lo siguieron otros y el partido se suspendió durante cinco minutos. Néstor Salazar pudo empatar el juego, pero el arquero rival ahogó el grito de gol.



Sin embargo, a los 21 se unieron Mauricio Romero y Henry Zambrano, quien desde la izquierda metió un centro para el toque de Héctor Hurtado que dejó el 2-2.



Un minuto después Romero se corrió por la derecha, envió el esférico al área para Néstor Salazar, quien entró atropellado y con la rodilla puso ganador al América en el 3-2. Pero faltaba el del empate: Edixon Perea remató cruzado y consiguió el 3-3, a los 37.



Inmediatamente, Ronaldinho levantó sus brazos en señal de que no iba más, se arrodilló y besó el césped y luego con besos se despidió de la afi

ción ante un estruendoso aplauso. Faltaban cinco minutos en el cronómetro del árbitro John Balanta, pero todos pensaban que hasta allí había sido todo.



Al finalizar el encuentro, Jaime de la Pava, quien dirigió al América, señaló: “Muy contento de participar en la despedida de un extraordinario jugador, no lo pensamos dos veces, motivado, me alegra que la gente haya disfrutado de este evento. Te llegan recuerdos extraordinarios en el camerino”.

Por su parte, Giovanni Hernández señaló: “Es una felicidad enorme, gracias a Dios, nos vamos a dar un champú con un grande, tuve la oportunidad de enfrentarlo con la Selección Colombia”.



En tanto, Víctor Bonilla dijo que “a título personal he sido admirador de jugadores como esa magnífica condición, también lo enfrenté en Francia, fue un honor estar con él”.



Finalmente, Édison ‘Guigo’ Mafla expresó que “Ronaldinho siempre jugó alegre, eso nos marcó a todos, muchos de quienes jugamos en esa posición nos identificamos con eso”.



Formaciones iniciales:

América de Cali: Diego Gómez; Jerson González, Carlos Asprilla, Luis Asprilla, Foad Mázziri; Jorge Banguero, William Zapata, Mauricio Romero, Alex Escobar; Ronaldinho, Ricardo Pérez.

D.T.: Jaime de la Pava



Deportivo Cali: Jorge Rayo; Félix Polo, Mario Yepes, Julián Barragán, Freddy Hurtado; Hernando Patiño, Álvaro Domínguez, Giovanni Hernández, Mayer Candelo, Jairo Arboleda, Víctor Bonilla.

D.T.: Jorge Cruz





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces