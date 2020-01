Picante confesión de Shakira: ¿por qué no planea casarse con Piqué?

¿El anillo pa' cuándo? Es la pregunta recurrente en las entrevistas a Shakira, en las que inevitablemente se refiere a su relación sentimental con el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué.

En una reciente entrevista para el popular programa 60 minutos, ambos hablaron de sus carreras, sus hijos Milan y Sacha y, por supuesto, la posibilidad de verlos en el altar.



Curiosamente, al colombiana confesó que la idea del matrimonio le repele un poco y que una de las razones de la estabilidad de su relación de pareja es justamente que no estén casados.



"No quiero que me vea como su esposa, prefiero que me vea como su novia, su amante, algo así como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta. Y quiero que piense que todo es posible, dependiendo de su comportamiento", reveló la colombiana en medio de una carcajada, mientras Piqué mostraba una risa casi nerviosa.





Shakira y Piqué

Shakira y Piqué

Shakira y Piqué, una de las parejas más mediáticas del mundo, han superado crisis y complicaciones como la enfermedad de la cantante, que amenazó su carrera, pero ahora parecen estar en un periodo de estabilidad.