¿Se enfría el romance entre James y Shannon? La evidencia en las redes

La relación sentimental que mantienen James Rodríguez y Shannon de Lima podría estar pasando por horas bajas. Al menos, eso se puede concluir de la actividad de ambos en las redes sociales.

Aunque hasta hace unos días era habitual ver los Likes de James a cada publicación de su pareja, repentinamente desapareció y ya solo los seguidores de la venezolana, que son poco más de 2 millones, hablan de su figura.



El último comentario de James a una foto de Shannon fue el pasado 8 de noviembre:

Shannon de Lima Foto: Tomado de Instagram @shadelima

Después, Shannon ha compartido varias publicaciones que han pasado desapercibidas para uno de sus más fieles fans:

Shannon de Lima Foto: Tomado de Instagram @shadelima Shannon de Lima Foto: Tomado de Instagram @shadelima Shannon de Lima Foto: Tomado de Instagram @shadelima

De hecho, ella tampoco ha hecho comentarios a las publicaciones del futbolista, incluso las que tienen que ver con el nacimiento de su hijo de Samuel, mediante gestación subrogada.





Tampoco hay Likes o algún tipo de guiño de las personas del entorno del zurdo a las publicaciones de la modelo, lo que también era habitual.



La situación no ha pasado inadvertida para los seguidores de James y Shannon, quienes últimamente no aparecen ni en los eventos importantes de cada uno ni en escenarios públicos.



Cabe recordar que recientemente, la exesposa de James, Daniel Ospina, tuvo que aclarar que no están en plan de reconciliación, tras las imágenes conocidas en Miami en las que aparecían juntos, con su hija Salomé, en una clínica durante las pruebas médicas por la lesión de rodilla que sufrió el jugador y que actualmente lo mantiene al margen de la competencia del Real Madrid.



Si bien se publicó después un video de James y Shannon cenando en un hotel, lucieron visiblemente distanciados y nunca se tomaron de la mano, como si ocurrió, por ejemplo, en los eventos publicitarios del futbolista en Bogotá. ¿El romance se está enfriando?