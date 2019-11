¿Será capaz? La dura amenaza que lanzó un técnico a sus críticos

El técnico marroquí del Club Deportivo Badajoz, de la segunda B de España (tercera división) Mehdi Nafti tuvo una rueda de prensa muy particular después de la victoria como visitante 1-4 frente al Don Benito, con lo que se ubicó en el segundo en la tabla de posiciones después de 11 fechas.

Este triunfo contundente le permitió al entrenador sacar pecho en la rueda de prensa: “Yo lo doy todo por este equipo, mi granito de arena”, dijo y después de dar un breve discurso sobre lo que ha hecho en el club apelando al orgullo que le produce pertenecer a este club se fue con todo y amenazó a los críticos: “A mí me pueden matar, me da igual, pero el que toca un pelo de mis jugadores le arranco la cabeza”.

¡Con el cuchillo entre los dientes! Mehdi Nafti, entrenador de Badajoz, estalló en contra de todos los que lo critican a él y su plantel. "El que toca un pelo de mis jugadores le arranco la cabeza", adelantó muy caliente. pic.twitter.com/gjdCluJc5a — SportsCenter (@SC_ESPN) November 6, 2019



Y es que pese a la victoria contundente frente a Don Benito la plantilla venía de soportar una semana de duras críticas por el rendimiento individual de algunos jugadores y el planteamiento del entrenador.



Después de lanzar esa dura frase con una mirada desafiante a los periodistas, Nafti recalcó: “Así me iría con la cabeza muy alta. Lo vuelvo a repetir, a mí me pueden matar que me da igual, pero quien toque un pelo de mis jugadores, le arranco la cabeza. Son jóvenes y necesitan tranquilidad. Vamos a pasar otro bache, igual el próximo domingo no ganamos y volvemos a la misma mierda. Sabemos que hay poca gente metida en el barco. Solo los fieles que han venido hoy, que se gastan el dinero, que animan y son positivos", concluyó.