'Tino' Asprilla ofrece cura contra la corrupción: ¡usar sus condones!

La diversión está siempre garantizada cuando aparece en escena Faustino Asprilla. Y si se trata de hacer promoción de su imagen, mucho más.

Esta vez, su ingenio llega a un tema que preocupa a todos los colombianos, como es la corrupción, y a un asunto en el que el Tino es toda una autoridad: el sexo.



"Según un estudio los hijos no deseados tienden a ser más disfuncionales. En las tres ultimas décadas la calidad de los condones ha sido la clave para no evitar el embarazo. Los disfuncionales son proclives a ser corruptos. Evite que nazcan corruptos use @CondonesTino", dice el original anuncio del exfutbolista.





Según un estudio los hijos no deseados tienden a ser más disfuncionales. En las tres ultimas décadas la calidad de los condones ha sido la clave para no evitar el embarazo. Los disfuncionales son proclives a ser corruptos. Evite que nazcan corruptos use @CondonesTino. pic.twitter.com/ozAJZ54som — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) September 12, 2019

La asociación parece un poco forzada pero ya ha sido ampliamente difundida en redes sociales, como cada ocurrencia del ilustre hijo de Tuluá.