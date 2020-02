¿Recuerda a la rubia que denunció a Neymar? No se rinde y contrataca

Najila Trindade es tristemente célebre por una denuncia falsa que entabló contra Neymar Jr, según la decisión de la justicia brasileña.

La modelo acusó al futbolista de una supuesta agresión sexual que fue desestimada por la justicia de Brasil, que no solo no encontró pruebas concluyentes sino que abrió un proceso en su contra por presunta falsa denuncia.



Pues la bella rubia no se ha dado por vencida y su intención sería ir a la justicia de Francia para lograr que el jugador sea castigado por un nuevo delito.



Según el medio SBT, "Trindade demandará al deportista por promover el transporte de mujeres con fines sexuales".



El problema legal no terminaría para Neymar si la mujer decide abrir este nuevo proceso, ahora en territorio europeo, y revive el lío que se provocó por un encuentro consentido entre ambos en un hotel de París, a mediados del año pasado.