Aristizabal lloró al recordar su infancia y dio una lección de vida

Víctor Aristizabal dejó huella en el fútbol colombiano por sus goles con Nacional y la Selección, por eso es una voz autorizada para hablar sobre la preparación de un deportista en el país.

Así habló en el programa 'Fox Sports Radio Colombia', en el que actúa como panelista. Allí el referente del verde antioqueño habló sobre la preparación mental que deben tener los futbolistas y recordó cómo fue su vida para llegar a ser profesional.

"Les voy a poner mi caso. Yo perdí a los 13 años a mi padre y fue un batacazo porque él era que nos sostenía a nosotros. Mi mamá no trabajaba y nosotros estudiábamos, entonces nos quedamos sin nada porque lo mataron. O te quedas en ese bache de depresión, como se lo dijimos a mi mamá, o intentas salir adelante. Nosotros hablamos y decidimos que no nos podíamos quedar ahí porque mi mamá entró en el alcoholismo y pasaban muchas cosas", dijo sobre ese duro momento que vivió.

Luego continúo relatando cómo hizo para salir adelante con su familia: "Decidimos que cada uno se iba a poner a hacer una cosa y mi mamá se iba a poner a trabajar para todos ayudar en la casa para salir adelante. Si te quedás en el lamento, ahí te quedás, pero tuvimos mentalidad para salir adelante y tuve la mentalidad para hacerlo. No me quedé ahí porque eso depende de uno, la mentalidad de uno", dijo mientras se le quebrantó la voz.

Aristizabal contó cómo vivió esos días de infancia, en los que tuvo que desenvolverse entre los entrenamientos, el estudio y el trabajo para poder seguir con sus sueños.

"Yo estudiaba, entrenaba, hacía un poco de cosas que no tenían que ver con mi juventud, pero las hacía porque no quería quedarme pobre, ver a mi mamá sufrir", sentenció antes de quebrarse por completo.

Luego de algunos minutos prosiguió con su relato y explicó que "afortunadamente para mí, las cosas malas uno las tiene que llevar para seguir adelante. Yo decía que tenía un don por jugar fútbol, tenía gente que me ayudaba y no me soltaba del que me hablaba. Eso me ayudó a tener mucha disciplina".

Finalmente, Aristizabal contó lo importante que es el cuidado en la carrera de los futbolistas: "Yo les cuento a los de mi escuelita que yo tuve mucho compañeros mejores que yo, pero no tenían la disciplina que yo tenía. La gente que me ayudó a mí ya no está. Los entrenadores me ayudaron y me conocían y yo me hacía matar por los entrenadores en la cancha porque ellos sabían cuando yo estaba enfermo, cuando pasaba hambre, cuando mi mamá sufría y eso me ayudó como un berraco".