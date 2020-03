Se calentó la entrevista: Comesaña se enfrentó a un periodista

Julio Comesaña no se sintió a gusto en su regreso a Barranquilla con la delegación del Junior, luego de perder estrepitosamente en su visita a Independiente del Valle de Ecuador: fue 3-0 en Quito y la Copa Libertadores se complicó para el tiburón.



Varios hinchas en el aeropuerto Ernesto Cortissoz le gritaban “¡Fuera!” y para colmo los periodistas lo recibieron con preguntas que no le agradaron. Todos los cuestionamientos buscaban explicaciones a la mala presentación de su equipo, de la crisis de resultados, pero el uruguayo respondió fuerte, demostrando su disgusto.



Si bien la rueda de prensa no era la más cordial, Comesaña se molestó en especial con un periodista, Juan Salvador Bárcena. El reportero le hizo una serie de preguntas que molestaron al entrenador del tiburón.



La pregunta que detonó el disgusto de Comesaña con Bárcena fue una en la que le cuestionó si sentía que le habían traído un equipo para la Copa Libertadores. Ahí se armó la de Troya. “Cállate, no me hagas hablar", dijo el charrúa.



El entrenador salió del aeropuerto y el periodista lo siguió, pues se sintió irrespetado por ser mandado a callar. Allí se dio un rifirrafe que solamente terminó porque el DT abandonó el sitio en una camioneta.



Así lo registró ‘El Heraldo’: