Supera a Messi, lejos: Cristiano celebró otro logro con emotivo video

Cristiano Ronaldo está acostumbrado a romper con las cifras. En la cancha siempre ha brillado y se ha consagrado como uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol mundial. El atacante de la Juventus, de Italia, celebró esta vez por llegar a una gran cantidad, pero no de goles, si no de seguidores en Instagram.



CR7 llegó a los 200 millones de fans en la famosa red social. Y no dudó en compartir esa alegría con sus seguidores, publicando un emotivo video.



“¡Guau, 200 millones! Gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir este viaje conmigo todos los días”, publicó el portugués, quien supera, por lejos, a Lionel Messi en Instagram.



El argentino del Barcelona es su más cercano rival, con casi 142 millones de seguidores; la lista la continúa el brasileño Neymar, con 132 millones.