La curiosa razón de Rapinoe para elegir a Van Dijk: 'es muy apuesto'

Megan Rapinoe es una de las pocas personalidades del fútbol que no se hizo conflicto con la elección del mejor jugador de la FIFA en la gala de entrega del premio The Best.

Después de recoger ella misma el galardón como la mejor de la temporada y de dar un discurso intenso en favor del fútbol femenino, apareció en la zona de prensa en Milán junto a su compatriota Alex Morgan, dando una entrevista un poco más espontánea.



Fue entonces cuando eligió sin dudar al que ella considera el mejor hombre de la temporada: el holandés Virgil Van Dijk.



Su opinión, que muchos colegas en la gala compartieron, tuvo sin embargo un tinte diferente. La razón de Rapinoe para elegirlo no fue estrictamente futbolística: "Virgil debería haber ganado el premio The Best, es muy apuesto".







Las risas cómplices de Morgan y de la entrevistadora dejaron la sensación de que todas estaban de acuerdo. Una razón más para la discusión...