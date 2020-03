En video: el exmundialista que noqueó a un hombre en riña callejera

Un partido de fútbol aficionado, de domingo, de esos en los que todos van con sus familias, terminó en una gresca que dejó un hombre noqueado y un connato de bronca que pudo ser peor. Lo más destacado fue que el protagonista fue un exmundialista, ya retirado, quien fue el que propició el golpe que derrumbó a otro sujeto.



Sucedió en Ecuador, con el recordado atacante Jaime Iván Kaviedes. El encargado de hacer el gol que clasificó al seleccionado ecuatoriano al Mundial de 2002, se vio involucrado en una riña callejera.



En un video que se ha hecho viral en redes sociales, Kaviedes aparece agrediendo a otro hombre y tumbándolo al suelo. La demás gente se abalanzó sobre el exmundialista para reclamarle por el hecho.

Así no se hace deporte, un mal golpe, puede ser fatal. pic.twitter.com/8oC64a3Sea — Pablo Montenegro Z. (@pamozaec) March 9, 2020

En declaraciones de Kaviedes, el exjugador aceptó que estuvo inmiscuido en la pelea, pero dice que golpeó al hombre para defenderse y para defender a su familia. “En una esquina estaba gente tomando (alcohol). Cuando estaba jugando me gritaban e insultaban que valía v… y les fui a reclamar, pero fui solo, eran seis”, apuntó Kaviedes, quien estaba con algunos familiares y su novia.



“Mi tía, primas y mi novia se molestaron por los ofensas que me gritaban y les respondieron que paren, sin embargo, ellos las faltaron el respetaron. Encaré a uno, vi que era más pequeño y como no me gusta abusar me fui sin hacerle nada; cuando di la espalda uno me golpeó por atrás, entonces di la vuelta y le pegué a ese, le rompí nariz y quedó ahí. A otro le pegué en la cara y le dejé el ojo morado (...). Gritaban que iba a perder la vista pero eso es mentira. De ahí me estaba marchando y salió otro a pelear, mano a mano; lo enfrenté y cayó mal se partió la cabeza, lo llevaron al hospital y tengo entendido que ya salió hoy. Pero todo fue por malcriados y borrachos, tomando el domingo”, fue la confesión de Kaviedes, a quien en otro video se ve cómo fue el primer agredido en la riña callejera.