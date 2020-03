Todo por la cuarentena: sorprendente cambio de look de Wilmar Barrios

Wilmar Barrios es uno de los futbolistas colombianos que vive la cuarentena mundial por el coronavirus muy lejos de su país. El volante de la Selección está en Rusia, junto a su familia, encerrado en su hogar ya que el fútbol está suspendido y no está entrenando en el Zenit.



Y para desaburrirse, el cartagenero decidió tomas una drástica decisión con su look y cambiarse rotundamente el estilo. Así escogió su pelo para cambiarse de raíz la apariencia.



Sorprendió tanto el nuevo estilo de Barrios, que hasta Antonella, su pequeña hija, no lo podía creer.



Barrios, de 26 años, decidió raparse y dejar atrás los rizos en su cabeza. “¡Estamos activos, mi gente! Más que arriba, más que wow”, dijo Wilmar mientras mostraba su cabeza pelada.