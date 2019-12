Palabras de Wilder que explican la polémica foto de su aspecto físico

En redes sociales empezó a rondar una foto de Wilder Medina y su aspecto físico, que se notaba bastante delgado. Al exfutbolista le cayeron rumores de una posible recaída en la droga, a lo que rompió el silencio y salió a defenderse.



Aunque confirmó que la foto sí es actual (dijo que era de ayer, 11 de diciembre), afirmó que lleva tiempo de que salió de las drogas y que incluso sigue jugando fútbol.

"Estoy jugando el senior máster de jugadores profesionales. Clasificamos a semifinales y mañana jugamos la semifinal con el Tolima. Estoy de goleador. Como yo ya no entreno todos los días, estoy delgado, pero no más", empezó diciendo en 'Blu Radio'.



Por otro lado, también se defendió y criticó el tema de que se hable de drogas, pues afirmó que ya salió de este tema. "Me da tristeza con mis hijos porque mis hijos me enviaron todo eso (las fotografías). Ponen la foto de hace seis años (cuando jugaba profesionalmente) y luego una que me tomé ayer con un señor. Estoy delgado porque no volví a entrenar. Personas malintencionadas pusieron la foto mía cuando estaba con Santa Fe y otra con el señor, dijeron que estaba consumiendo. Yo hace siete años estaba fuerte y ahora puedo no estar gordo”, contó.