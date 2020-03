Canadá renuncia a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

No importa si se corren las fechas, la decisión que tomó Canadá sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue tajante: no enviará deportistas para evitar riesgos de salud de sus mejores atletas. Además, respaldó la posible decisión de posponer por un año las justas olímpicas.

La medida fue divulgada menos de ocho horas después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) fijara un plazo de cuatro semanas para concluir si puede mantener las fechas previstas para los Juegos y, si no es así, decidir cuándo podrían disputarse. El ‘Team Canadá’ optó por no esperar plazos y a través de sus redes argumentó que hay riesgos para la salud de sus deportistas debido a la pandemia del coronavirus covid-19. En consecuencia, determinó que no llevará representaciones para los Juegos Olímpicos, previstos en principio del 24 de julio al 9 de agosto, ni los Paralímpicos, que se fijaron dos semanas después, del 25 de agosto al 9 de septiembre.



“El Comité Olímpico Canadiense (COC) y el Comité Paralímpico Canadiense (CPC), respaldados por sus Comisiones de Atletas, Organizaciones Deportivas Nacionales y el Gobierno de Canadá, han tomado la difícil decisión de no enviar equipos canadienses a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el verano de 2020”, dice un comunicado.



Además, el COC y el CPC “instan urgentemente” al COI, al Comité Paralímpico Internacional (IPC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) “a posponer los Juegos por un año”. “Les ofrecemos nuestro apoyo total para ayudarlos a navegar por todos las complejidades que traerá la reprogramación de los Juegos”, destaca el anuncio.



Ambos comités indican en el mismo comunicado que reconocen las dificultades que plantea reprogramar los Juegos Olímpicos, pero aseguran que “nada es más importante que la salud y la seguridad” de los atletas y la comunidad mundial.