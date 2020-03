'Superman' López alza la voz: sigue esperando su prueba de coronavirus

Miguel Ángel 'Superman' López encendió las alertas sobre un temor general: la eficiencia de las pruebas para detectar el coronavirus covid-19 a los viajeros que llegan a Colombia procedentes de Europa.

Cuando se cuentan más de 200 casos en el país de contagios confirmados, el reconocido ciclista expresó que está muy preocupado pues, a pesar de haber llegado de Europa hace diez días, nadie lo ha contactado para hacerle la prueba.



El deportista llegó al país y de inmediato entró en aislamiento preventivo de 14 días. Sin embargo, aunque está con su esposa y sus dos hijos, a ninguno le han practicado pruebas para saber si tienen el virus.



“Le han hecho controles a más gente, pero a mí no me han hecho ninguno. Complicado porque estoy con mi esposa, con mis hijos en esta cuarentena", agregó ‘Supermán’ López en entrevista con Antena 2.



El pedalista dijo que no ha sentido síntomas y que esa sería la razón para que no le hagan los exámenes, que él considera necesarios: "Esperemos que todo esté bien y que no pasa nada. A mí me preocupa porque mucha gente puede tener el virus y no siente nada. Yo venía de una zona de Europa donde más está la pandemia. Para mí que debieron haber hecho un examen para ver si tenía o no tenia, pero no han hecho nada y aquí seguimos...", lamentó.



"Estuve en Portugal, pero en ese momento no pasaba nada. Después regrese a Mónaco antes de la París - Niza, pero al final el equipo decidió no competir. Ahí seguí esperando en Mónaco para la Vuelta a Cataluña, pero en vista de que seguía empeorando la situación me fui a España, estuve un par de días y después decidí llegar a Colombia. Solo en el aeropuerto tomaron el control si tenía fiebre o no y estaba con normalidad en casa”​, explicó el deportista. Evidentemente, todo el periplo hace pensar en que sería prudente un examen para garantizar su salud y la de su familia.