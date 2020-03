La alcaldesa Claudia López extendió la medida de aislamiento en Bogotá

Este sábado en una intervención junto al presidente Iván Duque, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anuncio que el simulacro de aislamiento en la capital se ampliaba 24 horas, es decir hasta la medianoche del martes 24 de marzo.



Con ello, Bogotá y otras regiones del país entran en aislamiento completo pues esta nueva medida colinda con el decreto que anunció la presidencia desde el viernes pasado, cuarentena desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril.

"Extenderemos la vigencia de nuestro decreto de #SimulacroVital obligatorio en Bogotá 24 horas, hasta el martes a la medianoche. Seguirán rigiendo las mismas restricciones que hasta ahora", dijo @ClaudiaLopez en declaraciones junto al presidente Iván Duque, en la Casa de Nariño. pic.twitter.com/lQyxut8pUQ — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) March 22, 2020

La alcaldesa felicitó a todos los bogotanos por el compromiso con que tomaron el simulacro que inició desde el viernes 20 de marzo. Además aclaró que esta nueva medida no tendrá cambio alguno respecto a la ya impuesta y enfatizó en la necesidad de cumplir al pie de la letra cada orden para evitra más contagios.

​Actualmente Bogotá tiene 82 casos confirmados de covid-19 y una recuperación satisfactoria.



Recordemos que el decreto anuncia que la circulación de personas y vehículos está limitada (salvo contadas excepciones), menores de edad deben estar acompañados de un adulto, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas dentro de establecimientos, sitios que no cumplan con reglas de sanidad serán sellados y los vehículos que salieron de Bogotá desde el pasado viernes no podrán reingresar salvo una emergencia.