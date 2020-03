¿Cuándo serían los Juegos Olímpicos si se aplazan? Líos de calendario

La pandemia del coronavirus tiene contra las cuerdas al Comité Olímpicos Internacional (COI), que terminaría por ceder al peso de lo inevitable y aplazarías las justas para garantizar la salud de los atletas.

El organismo anunció que tomará un mes para una decisión final, pero la incertidumbre ante la evolución de la enfermedad y el anuncio de varias delegaciones de no acudir si las justas se celebran en julio, como está previsto, obligarían a un cambio de planes.



En el fondo hay una cuestión económica que preocupa pero que ya superaron otras federaciones como la UEFA, que anunció el aplazamiento de su Euro 2020 en vista de los acontecimientos.



La situación es que la empresa que transmitirá las competencias ya pagó 4.500 millones de euros por el ciclo de 2014 a 2020 y desembolsará 6.500 millones más entre 2021 y 2032. Los seguros de estos millonarios contratos, como ya pasó en el fútbol, no contemplan pandemias como la actual, con lo cual la exposición a las demandas está latente.



Pero la presión es mucha y el COI debe decidir, no si hace las justas o no, sino cuándo. Y en ese calendario, abarrotado ya de competencias de naciones y de federaciones, se barajan varias opciones, que reveló el diario AS de España.



Juegos en 2020



El COI está ante la necesidad de no interrumpir los ciclos de preparación de los deportistas, que se han hecho de manera normal y que están programados para alcanzar su pico más alto a mitad del 2020. Por eso lo ideal seria no correr tanto en el tiempo la competencia.



Así, una primera alternativa sería hacer los Juegos en el mismo cronograma que estaba dispuesto para los Paralímpicos, es decir del 25 de agosto al 9 de septiembre. El lío es que ya estarían andando, si la pandemia lo permite, torneos de tenis, de fútbol, de baloncesto y de golf. Habría que negociar.



La segunda opción, según la fuente, es repetir la experiencia de 1964, cuando se hicieron los Juegos en octubre, con lo cual el choque de calendarios de las federaciones sería fenomenal.



Aplazar por un año, como el fútbol



Recientemente se dio cuenta del aplazamiento de la Euro 2020, con los mismos protagonistas, patrocinios y logística, pasando derecho al 2021. Sin traumatismos. El ejemplo podría tomarlo el COI y pasar las justas directo a julio de 2021, lo que implicaría adaptar los ciclos atléticos un año y además aplazar dos mundiales, el de atletismo y el de natación.



Según explica el diario AS; la alternativa sería conveniente para atletas veteranos (caso Caterine Ibargüen), que cerrarían un año después sus carreras. Daría tiempo suficiente, además, para iniciar un nuevo ciclo de tres años y empatar con las justas de París 2024.



Medida radical: Justas en 2022



La cuenta tiene que ver con el Mundial de fútbol de Qatar: si las dos competencias se hacen el mismo año no habría un gran trauma en el calendario. Pero el ciclo de preparación sí sufriría mucho: "El calendario lo agradecería, pero no así los deportistas y la planificación olímpica, que vería una prolongación de los Juegos seis años después de los de Río. Muchos deportistas no enfocarían un miniciclo olímpico de dos años para poder participar en Tokio después de estar ya cuatro años de preparación tras los Juegos de 2016", explicó el el diario español.



Por si fuera poco, las siguientes justas, en París, solo darían dos años de trabajo para los atletas, definitivamente un impacto que ellos, que son los protagonistas del espectáculo, no verían con buenos ojos.