Gran preocupación por masiva asistencia a Transmilenio en cuarentena

Así amaneció Transmilenio, estación Soacha, empresas que exponen a sus trabajadores por un beneficio económico 🔴 ---- . . . #transmilenio #transmileniobogota #bogotanos #bogotacity #noticiascolombia #noticiasuno #maquillajebogota #tattoobogota #fiestastematicasbogota #teamobogota #soacha #soachacolombia