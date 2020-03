¡Más de 50 años! Última vez que no se realizaron unos Juegos Olímpicos

Este martes se confirmó que los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo en 2021, debido a la problemática del coronavirus a nivel mundial. El primer ministro japonés, Shizo Abe, fue quien le planteó la medida al presidente del Comité Olímpico Internacional.



Así las cosas, los Juegos son aplazados luego de 76 años ininterrumpidos.



La última vez que no se llevaron a cabo las justas olímpicas fue en 1944. La Segunda Guerra Mundial tenía en vilo al mundo y por tal motivo se tomó la decisión de cancelar por completo el evento a disputarse en Londres.



La cancelación obedeció a que la organización de los Olímpicos fue pésima, debido a que Inglaterra estaba metida de lleno en la guerra. NO había tiempo para coordinar escenarios, llegadas de comités, estadías, etc.



A pesar de ello, en compensación, el COI decidió otorgarle a Londres la organización de los Juegos de 1948.



Recordemos que antes de Londres, Berlín (1916) y Helsinki (1940) ya habían cancelado la realización de los Juegos debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial, respectivamente.