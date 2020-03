El medicamento con el que harán pruebas para combatir el coronavirus

Mientras el mundo guarda cautela y es muy hermético sobre una posible cura contra el coronavirus, Donald Trump hizo hace poco un anuncio sobre lo que está haciendo Estados Unidos como lucha contra esta pandemia.

“La hidroxicloroquina es una droga para la malaria, que se usa también para una artritis muy seria, que es muy poderosa y está allí desde hace tiempo. Si las cosas no salen como lo planeamos no va a matar a nadie. Con una droga nueva eso no se sabe. Esta droga a demostrado resultados muy alentadores. Vamos a hacer que esté disponible casi de inmediato", dijo el mandatario estadounidense.

La hidroxicloroquina es un medicamento que se ha utilizado desde hace varios años contra la malaria en prevención y para contrarrestar los ataques agudos de esta enfemedad.

Según dio a conocer un reciente estudio publicado en Francia por varios investigadores, a un grupo de 36 pacientes se le fue aplicado este medicamento. Seis de ellos eran asintomáticos, 22 tenían síntomas de infección en el tracto respiratorio superior y otros ocho en el tracto respiratorio inferior. A veinte de estos pacientes se les aplicó 600mg de hidroxicloroquina diariamente desde principios de marzo hasta el 16 de ese mes y el resultado fue que “A pesar del pequeño tamaño de la muestra, nuestro estudio muestra que el tratamiento con hidroxicloroquina se asocia significativamente con la reducción / desaparición de la carga viral en pacientes con COVID-19 y su efecto se ve reforzado por la azitromicina", según dio a conocer El Espectador.

Aunque son muchas las pruebas médicas con las que se busca dar una solución a este problema, aún faltan muchos filtros de verificación para señalar una posible cura para el coronavirus. No obstante, que varias potencias mundiales estén apuntando en un mismo sentido es esperanzador en el marco de la ciencia y la salud.

Otros de los medicamentos que se han conocido como un posible camino para la cura es la cloroquina, que el Departamento de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Guangdong y la Comisión de Salud de la Provincia de Guangdong señaló como un posible fármaco que ayude al tratamiento efectivo del covid-19 acortando la estadía en el hospital y mejorando la salud del paciente.

Sin embargo, aunque hay pequeños avances en la lucha para curar el covid-19, hasta el momento no hay ningún medicamento que sea aceptado mundialmente como la solución, pues lo que se conocen son muestras pequeñas y por ende se deberán hacer ensayos clínicos más exhaustivos.