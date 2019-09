Aldo Bobadilla, aterrizado en DIM: ‘con trabajo seguimos corrigiendo’

Y un día, Independiente Medellín volvió a ganar en el Atanasio, el conjunto rojo le bastó una jugada en los últimos minutos del encuentro contra Once Caldas para liquidar la serie por 4-2 y avanzar a la semifinal de la Copa Colombia 2019. Si bien el conjunto rojo no brilló, terminó imponiéndose con lo justo en el debut de Aldo Bobadilla como entrenador del equipo.



“Quiero destacar y rescatar la atención de los jugadores, la predisposición de los jugadores, porque tuvimos dos entrenamientos, de los cuales uno duró 50 minutos. Mantuvimos el orden, no concedimos goles, algo que nos estaba faltando”, indicó el paraguayo en conferencia de prensa.



Sobre su equipo, Bobadilla precisó que “encontré un plantel que quiere salir adelante, que quiere llevar a Medellín a lo más alto, donde se merece estar. Fue un premio justo para los jugadores y los hinchas, porque necesitábamos esta victoria y más en casa”.



En cuanto a la salida por molestias físicas de Germán Cano, Aldo expresó que “(Germán) Cano salió con molestias, este jueves o viernes se le harán estudios para determinar el grado de su lesión, si es algo grave o no. Pero aparentemente no es grave”.



Pensando en lo que viene, el DT rojo comentó que “en lo anímico lo conseguimos con esta victoria. El arranque es el que queremos, tenemos un compromiso y un sueño de llegar a lo más alto en la Copa, nos quedan dos partidos para llegar a la final de Copa y 10 para clasificar en la Liga”.

Además, “el primer tiempo, por momentos vi lo que quería, no es fácil entender una idea. En el segundo tiempo era el momento de bajar la pelota, sostenerla y encontrar espacios para lastimar”.







Bobadilla también se refirió a la discusión entre Andrés Cadavid y Mauricio Cortés sobre el final del partido. “Lo de (Andrés) Cadavid y (Mauricio) Cortés se entiende porque Andrés es un chico con mucha personalidad y necesitábamos ganar. Quizás para el espectáculo no es bueno, pero es un signo de compromiso. Seguramente Andrés no sabía que Mauricio salió un esguince grado dos, aparentemente complicado”.



Pensando en lo que viene, “con buen trabajo vamos a seguir corrigiendo, nos faltó profundidad, tomar mejores decisiones. El camerino está muy feliz por la victoria, es mérito exclusivo de ellos, en dos días yo no vine a cambiar nada. Para el estilo que queremos, falta en la nómina. Queremos más tenencia e intensidad, pero contamos con jugadores talentosos e inteligentes y podemos conseguir algo importante. Mi temperamento a veces me lleva a un extremo, en mi primer partido en el banquillo del Medellín, tengo la fortuna de ganar, algo que había soñado”, resaltó Aldo.



Finalmente, le dedicó esta clasificación a la hinchada poderosa. “En este partido nos acompañaron 10.000 personas, los felicito porque vinieron a alentar el equipo. Venimos en un momento de fastidio, el hincha está fastidioso, el dirigente está fastidioso, la gente de la oficina no está contenta. Es como cuando hay diferencias en las familias, al final se arreglan. El premio de la victoria se lo va a dedicar a los jugadores, son muy importantes para nosotros”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín