‘El resultado nos entusiasma y deja la llave abierta‘: Aldo Bobadilla

Deportivo Independiente Medellín igualó 2-2 con Deportivo Cali por la final de ida en la Copa Colombia 2019. El ‘poderoso’ se fue por delante del marcador en dos oportunidades, pero al igual que en el partido contra Deportes Tolima en la Liga, no supo mantener la ventaja. Al final del encuentro, el DT ‘poderoso’ Aldo Bobadilla se mostró satisfecho por el resultado y está motivado para el juego de vuelta el próximo miércoles en el Atanasio.

“Se vio un partido digno de una final, donde los dos equipos queríamos ganar. Cuando comenzamos a tener la pelota, lastimamos y de esa manera llegaron nuestros goles. El rival empujó mucho por los costados, con la calidad individual que tienen, nosotros no estuvimos firmes en la segunda pelota, inclinaron el juego a favor de ellos y luego pudieron empatar el partido”, remarcó Bobadilla.



En cuanto al trámite del encuentro, “siempre habíamos hablado desde un principio que tenemos el compromiso de mantener una idea de juego proponiendo, con un esquema definido, vamos a seguir peleando y esperamos que, en nuestra casa, con nuestra gente, podamos conseguir lo que todos queremos”, precisó.



Además, para el paraguayo, “el resultado nos entusiasma y deja la llave abierta. Esta serie es de 180 minutos, empatamos los primeros 90 y podremos contar para el último partido con el apoyo de nuestra hinchada, esperamos un Atanasio colmado. Esperamos ser intensos y comprometidos para conseguir lo que queremos”.



Bobadilla ponderó al Deportivo Cali, que salió a buscar el partido y, por ende, fue atractivo para los cerca de 30.000 aficionados que asistieron al estadio Palmaseca. “El rival hizo un buen partido, nos faltó un poco más de intensidad y agresividad, especialmente en los últimos minutos. El empate es justo y esperamos en nuestra casa liquidar la serie el miércoles. No me gusta hablar de los árbitros, prefiero enfocarme en los errores y virtudes de mi equipo y seguir trabajando”.



En cuanto al último cambio que realizó, donde ingresó Jonathan Marulanda, Bobadilla explicó que “la llegada de Jonathan Marulanda al partido nos sirvió para evitar el desborde del rival. Sabemos las virtudes y los defectos que tienen, es una final bien disputada y al final la gente vio un buen espectáculo”.



Finalmente, el estratega indicó que el partido fue similar a lo que había planeado. “Me imaginé un partido similar a lo que se hizo, por momentos nos salieron las cosas, en otras nos faltó. Pero sacar un empate de visitante no es malo, teníamos la intensión de ganar, pero al final conseguimos un resultado que nos motiva para el partido de vuelta”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín