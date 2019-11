Polémica decisión del DIM con Cadavid: así jugó la final de Copa

Siguen los problemas para Andrés Cadavid, luego de ser señalado por el alcalde de Medellín por supuesto testaferrato de la banda delincuencial ‘La Terraza’, se sumó la no inclusión en la nómina titular de Independiente Medellín, en el partido de este sábado por la ida de la final de la Copa Colombia contra Deportivo Cali.



SIGA EN VIVO: Cali vs. DIM en la primera final de Copa Colombia

“Por una decisión institucional, Andrés Cadavid no hará parte del partido de esta noche”, así informó el equipo antioqueño a la hora de publicar la nómina inicialista.

🔵🔴🙌 Así vamos



Por una decisión institucional, Andrés Cadavid no hará parte de la nómina para el juego de hoy.



🙌 #VamosMedellín | pic.twitter.com/Jbm5CyftE4 — DIM (@DIM_Oficial) November 2, 2019

Según lo consultado por FUTBOLRED, el jugador viajó a territorio vallecaucano, pero ni siquiera está en el estadio Palmaseca, a última hora viajó Jaime Giraldo quien no estaba en la lista de convocados y que en este partido comenzó como titular. Además, está la versión que algunos patrocinadores presionaron para que Cadavid no jugara esta tarde noche.



Por ahora, Cadavid no ha sido citado por la Fiscalía ni cuenta con antecedentes judiciales, según lo consultado por FUTBOLRED en el momento de realizar esta nota.



ACOLFUTPRO se refirió al tema, donde rechazó la medida impuesta por el conjunto antioqueño, donde según ellos, vulnera los derechos fundamentales al trabajo y la presunción de inocencia.

Rechazamos la medida tomada por el @DIM_Oficial contra @AndresCadavid26 porque vulnera los derechos fundamentales al trabajo y la presuncion de inocencia. — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) November 2, 2019

Además, Aldo Bobadilla DT del DIM al ser consultado por la ausencia de Cadavid por la periodista Vivian Murcia de ‘Win Sports’, en la previa del partido, se limitó a responder que “hemos tratado de armar un equipo de acuerdo a la situación y esperamos que nos vaya bien”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín