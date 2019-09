Así quedaron los emparejamientos de semifinales de la Copa Colombia

La Copa Colombia entra en su recta final y este jueves quedaron definidas las llaves de las semifinales de la competición que se disputarán entre el 25 de septiembre y el 16 de octubre próximo. El Deportivo Cali, que eliminó al Junior y el Pasto, que sacó de carrera al Pereira, fueron los últimos clasificados y buscarán un cupo en la gran final.

El Deportivo Cali enfrentará al Tolima

El cuadro azucarero, dirigido por Lucas Pusineri tendrá que enfrentar al conjunto ‘vinotinto y oro’ del Alberto Gamero, por su pase a la final de la Copa. El cuadro verde eliminó al Junior desde el punto penalti, tras caer 1-2 en la vuelta (en la ida había ganado por el mismo marcador). Por su parte, el Tolima viene de dar la gran sorpresa del certamen al dejar fuera de la competición al Atlético Nacional, campeón del 2018 y que llegaba como gran favorito. El cuadro ‘pijao’ arrancará terminará como local y esta semifinal se disputará así:



Ida: 25 de septiembre

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima

Estadio de Palmaseca - Palmira



Vuelta: 16 de octubre

Deportes Tolima vs. Deportivo Cali

Estadio Manuel Murillo Toro -Ibagué

Copa Colombia 2019 Foto: GRÁFICO FUTBOLRED

Pasto será el rival del Medellín



El conjunto nariñense dirigido por Alexis García avanzó a la semifinal gracias a la buena diferencia de 4-0 que obtuvo como local, en el juego de ida frente al Pereira. En la vuelta, el cuadro pastuño cayó 2-0 en el Hernán Ramírez Villegas, pero clasificó con el global 2-4. Su rival será el Independiente Medellín, que eliminó este miércoles al Once Caldas con un global de 4-2. El DIM terminará como local debido a su mejor cosecha de puntos en la Copa desde la segunda fase. La semifinal será así:



Ida: 25 de septiembre

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Estadio Municipal de Ipiales



Vuelta: 16 de octubre

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

Estadio Atanasio Girardot