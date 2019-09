Cali sufrió, pero avanzó tras vencer al Junior en los penaltis

Deportivo Cali cayó 2-1 en el tiempo de adición este jueves frente a Junior en Barranquilla, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia, pero obtuvo el paso a la semifinal tras empatar 3-3 la serie e imponerse 4-3 en los cobros desde el punto penal.



Julio Avelino Comesaña utilizó una formación alterna que funcionó durante los primeros minutos, pero luego se diluyó. El juego aéreo volvió a ser la clave del cuadro ‘tiburón’ para poner contra las cuerdas al Cali, ganándole en ocasiones a los defensas azucareros, aunque el guardameta Pablo Mina cumplió una actuación destacada.



En el otro bando, muy defensiva la propuesta de Lucas Pusineri, que apenas a los 10 minutos tuvo un remate con Juan Ignacio Dinenno.

A propósito del entrenador argentino, estuvo en el banco del Cali porque la Dimayor le levantó la sanción que tenía al verificar que no tuvo nada que ver en el caso de la agresión de Julio Comesaña en el compromiso de ida.



A los 14 minutos, Daniel Moreno se corrió por la derecha, ganó la última línea entre Darwin Andrade y Darwin Rentería, centrando atrás para que Stiwart Acuña la empujara para el 1-0, emparejando la serie.



Sobre los 21, Pablo Mina salió a despejar un balón y aparentemente derribó a Germán Mera en el área, pero el árbitro Edilson Ariza estaba cerca y acertadamente consideró que no había penal.

Christian Rivera empató a los 37 luego de un tiro de esquina por derecha, la pelota salió y Palavecino de nuevo la envió al área por la izquierda para el volante caleño, que la depositó por debajo de la humanidad de Chunga.



A partir de ese gol el Cali adelantó sus líneas y ganó terreno, pero su intención ofensiva no pasó de allí hasta el final del primer tiempo.



A los 5 del complemento, Luis Sandoval se dio vuelta y disparó suave a las manos de Mina.



Deiber Caicedo pudo anotar el segundo a los 12, cuando le ganó el balón a Haydar, pero aparte de no compartir con Dinenno se confundió frente al arquero Sergio Pabón. Juan Camilo Angulo también se aproximó por derecha con un centro, aunque Dinenno no alcanzó a tener contacto con el balón, lo mismo que Freddy Hinestroza en un remate ante Mina.



El gasto hecho por ambos equipo causó mella y los minutos finales presentaron muchos desaciertos en los pases y en la finalización. Cuando el reloj marcaba 47 minutos, Marlon Piedrahita levantó un tiro libre por derecha, el balón le cayó al chileno Matías Fernández –quien anticipó a Rivera– para vencer a Mina para el 2-1 que obligó a los cobros desde el punto penal, que se ejecutaron después de una interrupción de 10 minutos por un apagón en el Estadio Metropolitano, tema que ya no es exclusivo del Pascual Guerrero.



Los cobros fueron así:



Junior: Luis Narváez (pegó en el horizontal), Marlon Piedrahita (gol, 1-1), César Haydar (gol, 2-2), Luis Sandoval (gol, 3-3), Freddy Hinestroza (atajó Mina, 3-3).



Cali: Christian Rivera (0-1), Juan Ignacio Dinneno (gol, 1-2), Andrés Arroyo (gol, 2-3), Juan Camilo Angulo (desperdició por encima, 3-3), Féiver Mercado (gol, 3-4).



Con este resultado se vio beneficiado el Cali con el cupo a la siguiente ronda, en la que tendrá como rival al Tolima.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces