El camino de los finalistas: eliminaron a gigantes para un nuevo sueño

Aunque por su logro de ir a torneos internacionales empezaron desde octavos de final la Copa Colombia, Cali y Medellín tuvieron un difícil camino para llegar hasta la final del campeonato, que da cupo a la Copa Libertadores.

El camino de Cali:

El azucarero empezó más fácil y terminó con equipos más difíciles. En su inicio, enfrentó en octavos de final a Real Sanandrés y ganó 1-0 en ambas ciudades, quedándose con el cupo gracias a un global de 2-0.



Luego, en los cuartos de final, tuvo el durísimo partido contra Junior de Barranquilla, que terminó definiendo a favor tras una serie de angustiosos penales. Ganaron el primer juego por 2-1 y perdieron por la misma diferencia en el Metropolitano.



Finalmente, llegaron hasta la semifinal y enfrentaron a un difícil Tolima, que dio la batalla hasta el final. El conjunto azucarero, que ha finalizado de visitante por no jugar la fase de grupos, ganó en su casa por 2-1 y empató en Ibagué por 1-1, quedándose con el cupo para la anhelada final.

El camino de Medellín:

En octavos de final, el conjunto poderoso tuvo un durísimo reto contra un gigante del país: Millonarios. El cuadro antioqueño, en su mejor momento del semestre, logró brillar y ganó en casa por 2-1. En El Campín, empezaba a pasar por encima del azul, pero finalmente sufrió y terminó empatando por 2-2.



En los cuartos de final, enfrentaron a un aguerrido Once Caldas, que no logró aprovechar el desastre de momento que afrontaba el equipo rojo. En Manizales ganaron por 3-2 los antioqueños, mientras que triunfaron por 1-0 en su casa. +



Finalmente, tuvieron un juego más suave que al inicio. Deportivo Pasto fue el rival que no mostró ni una 'secuela' de lo que dejó el gran primer semestre. Los rojos ganaron por 2-1 en Ipiales y vencieron en casa por 3-2 para llegar hasta la finalísima.